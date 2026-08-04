Яблоневый сад в Татышев-парке: красноярцев просят не ломать ветки и дождаться созревания урожая

Дирекция Татышев-парка обращается к красноярцам с просьбой поберечь деревья и плоды в яблоневом саду. Несмотря на то, что яблоки уже начали привлекать внимание посетителей, сезон их сбора ещё не наступил. Плоды полностью созреют только ближе к концу августа. Чтобы сохранить яблоневый сад, красноярцев просят соблюдать простые правила. Не трогайте ветви. Не гните и не ломайте их ради неспелых яблок. Запрещено залезать на верхушки деревьев — это опасно для вас и травмирует крону. Уносите с собой весь мусор с территории сада, чтобы он оставался чистым и уютным. За порядком следят сотрудники охраны. Патрули регулярно обходят территорию и напоминают гостям о правилах поведения. Кроме того, посетителям Татышев-парка напоминают об ответственности за порчу яблонь: согласно пункту 1 статьи 8.28 КоАП РФ, за повреждение насаждений или самовольное выкапывание деревьев грозит административный штраф от 3 000 до 4 000 рублей.