Луи Армстронгу — 125: Почему король джаза всю жизнь праздновал день рождения не в тот день

В 1929 году музыкант выступил на Бродвее в мюзикле Hot Chocolates, где исполнил ставшую хитом композицию Ain’t Misbehavin". В 1930-е он много гастролировал по США и Европе, снимался в кино и постепенно превратился из знаменитого джазмена в настоящую звезду массовой культуры. В 1947 году Армстронг собрал ансамбль Louis Armstrong and His All Stars, с которым объехал десятки стран. В 1950-е Армстронг записывался с Эллой Фицджеральд, появлялся в кино вместе с Бингом Кросби и Фрэнком Синатрой и выступал перед многотысячной аудиторией. Новый триумф пришёл в 1964 году: песня Hello, Dolly! возглавила Billboard Hot 100 и сместила с первой строчки The Beatles. Армстронг стал самым возрастным на тот момент исполнителем, покорившим этот чарт. А в 1967 году он записал What a Wonderful World. В США композицию поначалу почти не заметили, зато в Великобритании она стала хитом, а позднее превратилась в одну из самых узнаваемых песен XX века.