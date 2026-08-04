Приозёрск отметил 70-летие: город делает ставку на туризм и новые инвестиции

За два дня праздничные мероприятия собрали более 20 тысяч человек, а сам город, который когда-то был закрытым военным объектом, сегодня все активнее развивается как туристический центр на побережье Балхаша, передает DKNews.kz.
На праздник приехали гости из разных регионов Казахстана и зарубежья.
От военного города к туристическому центру.
Приозёрск был основан в 1956 году как центр военного испытательного полигона.
Сегодня город открыт для жителей и туристов, постепенно превращаясь в одно из перспективных направлений внутреннего туризма.
Юбилейная программа объединила представителей разных поколений.
В течение двух дней прошли:
праздничное шествие «Мы вместе»; спортивные соревнования; национальные игры; театрализованные представления; концерты с участием известных казахстанских артистов.
Одним из самых популярных событий стала акция «Бауырсақ Party», во время которой гостям раздали 700 килограммов баурсаков.
Награды тем, кто развивает город.
Особое внимание во время праздника уделили жителям, которые вносят вклад в развитие Приозёрска.
На торжественной церемонии вручили молодежные премии и гранты акима, наградили лучших молодых специалистов, победителей городского этапа конкурса «Мерейлі отбасы», а также присвоили звание «Почётный гражданин Приозёрска».
«Для нас это очень волнующий момент. Мы связываем будущее своих детей с этим городом. Приозёрск развивается и хорошеет, и хочется, чтобы так продолжалось и дальше», — поделилась победительница «Мерейлі отбасы» Лариса Артыгалеева.
К юбилею выпустили книгу об истории города.
К 70-летию подготовили специальный краеведческий сборник, посвященный истории Приозёрска.
В издание вошли архивные документы, редкие фотографии, материалы о становлении города и военного полигона, а также рассказы о людях, внесших вклад в его развитие.
Особенностью книги стали QR-коды, позволяющие перейти к дополнительным электронным материалам.
Приозёрск готовится принять рекордное число туристов.
Юбилей стал поводом рассказать и о планах развития города.
Сегодня здесь поддерживают малый и средний бизнес, выделяют гранты молодым предпринимателям, продолжают ремонт жилых домов и готовят к вводу новый 24-квартирный жилой дом.
Особую ставку делают на туристическую инфраструктуру.
На берегу Балхаша благоустраивают общественные пространства, создают новый парк, открывают зоны отдыха и гостевые домики.
В этом году Приозёрск рассчитывает принять более 30 тысяч туристов, что значительно превышает прошлогодний показатель.
«Приозёрск открыт для новых проектов и инвестиций. Мы видим: поток туристов в город растёт, нужно создавать для жителей и гостей комфортные условия. Инвесторам предоставим земельные участки, готовы помогать в подведении инженерных коммуникаций и оказать полное сопровождение в реализации бизнес-проектов», — отметил аким города Мансур Ахметов.
Почему это важно.
Сегодня Приозёрск постепенно меняет свой исторический образ закрытого военного города, развивая туризм, предпринимательство и современную городскую инфраструктуру.
Юбилей стал символом нового этапа развития, в котором город делает ставку на инвестиции, благоустройство и раскрытие туристического потенциала побережья Балхаша.