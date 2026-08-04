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Движение по улице Петра Витера в Казани ограничат на два месяца

С 3 августа по 28 октября водителям придется объезжать участок от улицы Михаила Миля до Дементьева.

Источник: Аргументы и факты

В Казани вводятся временные ограничения дорожного движения на одной из городских улиц. С 3 августа по 28 октября будет частично перекрыт проезд по улице Петра Витера на отрезке от улицы Михаила Миля до улицы Дементьева.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства столицы Татарстана, ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке коллектора ливневой канализации. Специалистам предстоит заменить или отремонтировать поврежденные коммуникации, обеспечивающие отвод дождевых и талых вод.

Водителям рекомендуют заблаговременно прокладывать альтернативные маршруты и быть внимательными при проезде в зоне проведения работ. На время перекрытия на подъездах к участку будут установлены временные дорожные знаки, предписывающие объезд. Соблюдение требований ПДД в этом районе обязательно для всех участников движения.

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