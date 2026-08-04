Движение по улице Петра Витера в Казани ограничат на два месяца

Водителям рекомендуют заблаговременно прокладывать альтернативные маршруты и быть внимательными при проезде в зоне проведения работ. На время перекрытия на подъездах к участку будут установлены временные дорожные знаки, предписывающие объезд. Соблюдение требований ПДД в этом районе обязательно для всех участников движения.