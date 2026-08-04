Омский участковый может выйти на рекорд среди коллег

В Омской области стартовал традиционный всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». Как и в предыдущие годы, омичи смогут проголосовать за лучшего, по их мнению, участкового полиции онлайн.
«Отбор конкурсантов на первом этапе состоится с 11 по 20 августа путем онлайн-голосования. Анкеты участников первого этапа конкурса будут размещены на официальном сайте УМВД России по Омской области», — пояснили в профильном ведомстве.
Стоит отметить, что отбор на звание лучшего участкового уполномоченного проводится в два этапа:
1-й этап (районный) — с 11 по 20 августа, когда проходит онлайн-голосование среди жителей региона (в анкетах участников можно будет изучить биографию и профессиональные достижения каждого); 2-й этап (областной) — с 7 по 16 сентября, также пройдет в форме онлайн-голосования на официальном сайте Главного управления МВД России по Омской области.
В итоге лучший участковый региона поборется за звание народного участкового страны в финальном третьем этапе. Вручение приза победителю Всероссийского конкурса «Народный участковый — 026» состоится в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.
В правоохранительном ведомстве добавили, что в конкурсе могут соревноваться опытные сотрудники: те, кто работает участковым не менее трех лет и не имеет дисциплинарных взысканий.
Напомним, что в 2024 году лучшим народным участковым уполномоченным в Омской области был признан капитан полиции Виктор Ищенко, старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску. Лучшим в конкурсе он становился и в 2021 году. А два года подряд, в 2024 и 2025 годах, победителем состязания становился Эдуард Кромм, после чего защищал честь региона на федеральном уровне. В случае победы в 2026 году он получит статус трехкратного лучшего участкового Омской области.
В пресс-службе ведомства напоминают, что отдать свой голос за народного участкового омичи могут до 20 августа 2026 года на официальном сайте УМВД России по Омской области.