Омский участковый может выйти на рекорд среди коллег

Напомним, что в 2024 году лучшим народным участковым уполномоченным в Омской области был признан капитан полиции Виктор Ищенко, старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску. Лучшим в конкурсе он становился и в 2021 году. А два года подряд, в 2024 и 2025 годах, победителем состязания становился Эдуард Кромм, после чего защищал честь региона на федеральном уровне. В случае победы в 2026 году он получит статус трехкратного лучшего участкового Омской области.