В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за подъёма Амура

В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в Амуре, сообщает пресс-служба мэрии города.
Соответствующее решение принял мэр города Сергей Кравчук после прогноза гидрологов о возможном подъёме воды до 430−450 сантиметров в период с 5 по 8 августа.
По данным администрации города, утром 4 августа уровень Амура у Хабаровска составил 417 сантиметров. За сутки вода прибыла на 6 сантиметров.
Режим повышенной готовности позволит оперативно реагировать на возможное ухудшение паводковой обстановки. В городе приведут в действие дорожную карту мероприятий по защите населения и территории, утверждённую в 2021 году.
В случае дальнейшего подъёма воды будут подготовлены оперативные группы, при необходимости организуют круглосуточное дежурство специалистов. Особое внимание уделят участкам с наибольшим риском подтопления.
При достижении уровня воды 430 сантиметров городские службы начнут адресные мероприятия: выдачу насосного оборудования, установку насосных установок и мотопомп, создание защитных сооружений и подготовку техники для откачки воды.
Жителей дачных участков на левом берегу Амура просят по возможности вывезти урожай и соблюдать рекомендации специалистов управления по делам ГО и ЧС.