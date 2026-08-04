Казахстанец хотел скрыться от полицейских и съехал с трассы, но это ему не помогло

Водитель, пытаясь скрыться от полицейских, съехал с проезжей части. В ходе проверки установлено, что он управлял транспортным средством без права управления, а также находился в состоянии наркотического опьянения.
При осмотре автомобиля служебно-розыскная собака Сэм обнаружила признаки наличия наркотических средств. В ходе обыска в багажном отделении были найдены четыре мешка с наркотическим веществом, упакованные в большие черные полиэтиленовые пакеты.
Установлено, что мешки принадлежали пассажиру автомобиля. Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой свыше 43 кг.
В ходе следствия подозреваемый пояснил, что намеревался доставить особо крупную партию наркотиков в Алматы. По данному факту проводится досудебное расследование.
В отношении водителя за управление транспортным средством без права управления и в состоянии наркотического опьянения приняты меры в соответствии с законодательством. Он подвергнут аресту.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.