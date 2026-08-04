Вирусолог Волчков: ИИ помогает быстрее создавать как опасные патогены, так и защиту от них

«Но проблема в том, что можно создать новые патогены, которых нет в этом списке, — объяснил “Газете.Ru” вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Эта же история с допингом и наркотиками: “поймай меня, если сможешь”. Вы всегда можете создать новое соединение, которого нет в списке. То же самое и с вирусами, и с бактериями. С бактериями чуть сложнее, с вирусами на самом деле чуть проще. Искусственный интеллект сильно ускоряет этот процесс», — говорит ученый.