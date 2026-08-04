Власти: Запуск поездов между Калининградом и «Храброво» стоит более 5 млрд рублей

Запуск поездов между Калининградом и аэропортом «Храброво» оценили более чем в пять миллиардов рублей. Об этом сообщили представители регионального министерства инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«Старую ветку под пассажирские перевозки сейчас использовать нельзя. Организовать железнодорожное сообщение Калининград — аэропорт “Храброво” стоит более чем пять миллиардов рублей. Решение о его реализации будет приниматься железной дорогой, опираясь на востребованность линии и пассажиропоток аэропорта», — говорится в комментарии.
В 2023 году запуск поездов между «Храброво» и Калининградом оценивали в четыре миллиарда, а в 2013-м — в 1,4 миллиарда рублей. В 2016 году вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов заявил, что организация железнодорожного сообщения будет возможна после того, как аэропорт выйдет на максимальные показатели пассажиропотока. Тогда их оценивали в пять миллионов. По итогам 2025 года пассажиропоток «Храброво» превысил пять миллионов человек.
Бывший глава РЖД Владимир Якунин заявлял, что компания займётся проектом только при поддержке инвестора или софинансировании из бюджета.