Власти: Запуск поездов между Калининградом и «Храброво» стоит более 5 млрд рублей

В 2023 году запуск поездов между «Храброво» и Калининградом оценивали в четыре миллиарда, а в 2013-м — в 1,4 миллиарда рублей. В 2016 году вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов заявил, что организация железнодорожного сообщения будет возможна после того, как аэропорт выйдет на максимальные показатели пассажиропотока. Тогда их оценивали в пять миллионов. По итогам 2025 года пассажиропоток «Храброво» превысил пять миллионов человек.