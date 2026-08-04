Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 4 августа

На территории Нижегородской области снова ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим введен с 01:29 часов 4 августа. Местных жителей просят не прикасаться к БПЛА и при необходимости сообщаться в 112.
Ранее нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 3 августа.
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