Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 4 августа

Местных жителей просят не прикасаться к БПЛА и при необходимости сообщаться в 112.

На территории Нижегородской области снова ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим введен с 01:29 часов 4 августа. Местных жителей просят не прикасаться к БПЛА и при необходимости сообщаться в 112.

Ранее нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 3 августа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше