Три школы Хабаровского края стали финалистами Всероссийского конкурса школьных музеев

Стали известны финалисты Всероссийского конкурса школьных музеев. Трое из них — участники из Хабаровского края. Школа № 3 поселка Хор разработала «Неделю памяти» — цикл занятий о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Средняя школа Гайтерского сельского поселения проводит ретро-квест «Привет из СССР» с десятью станциями в духе советского детства. Школа № 1 Советской Гавани проводит просветительское мероприятие «Ленинградский метроном» — организованы пять тематических площадок с хлебными карточками, блокадным пайком и театральными сценами. В октябре в Москве пройдет форум «Память жива» — на нем определят 70 победителей конкурса. Призовой фонд — 35 млн рублей — победители смогут потратить на оборудование и технику для музеев.