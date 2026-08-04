Дмитрий Демешин: 93% социальных выплат в Хабаровском крае назначаются автоматически или по одному заявлению

Губернатор Дмитрий Демешин на аппаратном совещании обсудил итоги работы по социальной поддержке жителей края. Министр социальной защиты Александр Дорофеев доложил, что сегодня в регионе действует 84 меры поддержки, их получают почти 435 тысяч человек — каждый третий житель края. 93% выплат назначаются в проактивном режиме или по одному заявлению, без сбора справок и очередей. «Это означает, что людям больше не нужно тратить время на сбор документов и походы в центры. Процесс стал максимально простым, быстрым и удобным», — сказал министр. С 2022 года введены 22 новые меры с приоритетом на демографию и поддержку участников СВО. Для защитников Отечества и их семей предусмотрено 46 мер, 14 из которых закреплены указом президента в мае 2026 года. Большинство услуг можно оформить по принципу «одного окна» в МФЦ. Ряд выплат осуществляется в беззаявительном порядке.