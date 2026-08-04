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Пылающий Черноморск: Высокоточные ракеты накрыли военную базу ремонта ВСУ прямо в порту

Российские войска продолжили серию ударов по задействованным в интересах украинской армии портам. Вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был атакован объект в Одесской области.

Источник: Life.ru

В результате атаки в порту Черноморск поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и местный терминал. По данным оборонного ведомства, противник использовал эти площадки для ремонта военной автомобильной техники. Кроме того, на территории терминала осуществлялось хранение боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Операция стала ответом на действия Киева. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам инфраструктуры, которые киевский режим задействует в военных целях. Через данный логистический узел ранее производились поставки вооружения из стран НАТО.

Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Российская авиация также атаковала пункт временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке в ДНР. Военные применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также управляемую ракету ЛМУР Х-39. Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных целей.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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