Студентов приглашают стать волонтёрами русского языка за рубежом

Заявочная кампания продлится с 10 августа по 20 сентября 2026 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, заполнить анкету и загрузить видеопортфолио продолжительностью до пяти минут. В ролике участникам предстоит рассказать о себе, своей мотивации, а также представить достижения в области изучения и популяризации русского языка и литературы.