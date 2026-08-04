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Студентов приглашают стать волонтёрами русского языка за рубежом

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Волонтёрское движение “За Русский!”».

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Волонтёрское движение “За Русский!”». Его победители и финалисты смогут пройти обучение в Москве, а затем отправиться на месячную стажировку за границу, где будут реализовывать проекты по продвижению русского языка и культуры.

Проект направлен на поддержку талантливой молодёжи, интересующейся преподаванием русского языка, литературой и культурно-просветительской деятельностью. Организаторами выступают Россотрудничество и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.

Участвовать в конкурсе могут студенты российских вузов, обучающиеся по направлениям «Образование и педагогические науки» и «Языкознание и литературоведение» (3−5 курсы бакалавриата и специалитета), а также студенты ряда российских университетов за рубежом.

Заявочная кампания продлится с 10 августа по 20 сентября 2026 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, заполнить анкету и загрузить видеопортфолио продолжительностью до пяти минут. В ролике участникам предстоит рассказать о себе, своей мотивации, а также представить достижения в области изучения и популяризации русского языка и литературы.

Конкурсанты, успешно прошедшие первый этап, с 25 по 30 сентября выполнят творческое задание в формате эссе и пройдут тестирование.

Лучшие участники получат возможность пройти образовательный интенсив «Школа волонтёра» в Москве, после чего отправятся в представительства Россотрудничества за рубежом, где в течение месяца будут проводить образовательные и культурные мероприятия, посвящённые русскому языку и российской культуре.