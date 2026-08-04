К трем годам приговорили журналиста Александру Алехову в Алматы

3 июня КазТАГ сообщал, что «Әділ сөз» выступил с заявлением по ситуации вокруг Алеховой, выразив обеспокоенность в связи с происходящим. Журналиста судили по части 5 статьи 147 УК РК (причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения в масс-медиа персональных данных, составляющих его личную тайну).