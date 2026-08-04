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К трем годам приговорили журналиста Александру Алехову в Алматы

Алматы. 4 августа. КазТАГ — Суд Алматы приговорил журналиста Александра Алехова к трем годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет, сообщил журналист Жанна Байтелова.

Источник: Соцсети

«Три года лишения свободы Александра Алехова с отсрочкой исполнения наказания на пять лет, до 2031 года», — написала она на своей странице в Facebook.

Суд также запретил Алехову заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет. Приговор был оглашен в закрытом режиме в Алмалинском районном суде.

3 июня КазТАГ сообщал, что «Әділ сөз» выступил с заявлением по ситуации вокруг Алеховой, выразив обеспокоенность в связи с происходящим. Журналиста судили по части 5 статьи 147 УК РК (причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения в масс-медиа персональных данных, составляющих его личную тайну).