Избавиться от кнута и использовать больше пряников: в России появился ГОСТ на управление персоналом

Организации должны стать более открытыми для своих сотрудников, следует обмениваться с ними информацией, вовлекать в процесс принятия решений компании и поощрять за вклад в общее дело. Трудовой коллектив должен строиться на принципах равноправия, а сотрудники должны иметь от руководства обратную связь. Это касается и постановки рабочих задач, которые должны быть чётко сформулированы и объяснены.