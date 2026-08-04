Избавиться от кнута и использовать больше пряников: в России появился ГОСТ на управление персоналом

В России с 1 февраля 2027 года начнёт действовать ГОСТ на управление персоналом. Новый документ рекомендует не принуждать, а поощрять и поддерживать сотрудников, сообщает РИА Новости.
Организации должны стать более открытыми для своих сотрудников, следует обмениваться с ними информацией, вовлекать в процесс принятия решений компании и поощрять за вклад в общее дело. Трудовой коллектив должен строиться на принципах равноправия, а сотрудники должны иметь от руководства обратную связь. Это касается и постановки рабочих задач, которые должны быть чётко сформулированы и объяснены.
В построении рабочих процессов неприемлемы неопределённость в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой и распределение функционала. При этом в документе оговаривается, что следует избегать внедрения «машинного темпа» или «непредсказуемого графика работы». В общении с коллегами не должно возникать ситуаций нетерпимости и травли.
В России с 1 августа начал действовать новый ГОСТ для легковых такси.