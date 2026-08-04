Эксперт Губаненко раскрыла, как спасти сгоревшую кашу

«Немедленно уберите посуду с плиты. Аккуратно переложите верхний слой каши, который избежал контакта с открытым огнем, в другую чистую кастрюлю. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы не задеть пригоревшие участки каши по краям и на дне посуды».