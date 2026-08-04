Эксперт Рыбаков назвал три главные проблемы искусственного интеллекта

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Концентрация технологической власти, разрыв между заявлениями и реализацией и фрагментация управления являются главными проблемами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил ТАСС генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.
«Первой проблемой является концентрация технологической власти. Передовые чипы, облака, базовые модели, данные и капитал контролируются ограниченным кругом стран и компаний. Это создает риск, при котором формальный доступ к ИИ сочетается с зависимостью от внешних поставщиков и отсутствием влияния на стандарты, цены и правила использования данных», — сказал Рыбаков.
Вторая проблема, по его мнению, — разрыв между заявлениями и реализацией. Инвестиционные обещания, политические декларации, финансовые обязательства и выставочные демонстрации имеют различную природу, но ни одно из них само по себе не доказывает общественный эффект.
Третья проблема — фрагментация управления. ООН, Международный союз электросвязи, всемирные встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта, региональные организации, национальные регуляторы и технические органы могут дополнять друг друга, но без ясного разделения функций способны дублировать работу и предъявлять несовместимые требования, считает эксперт.
«Дополнительные общие риски связаны с экологическими издержками, воздействием на занятость, правами на данные, безопасностью детей, языковым исключением и формальным характером человеческого контроля», — заключил Рыбаков.