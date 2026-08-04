В России заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В России с сентября 2026 года заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте: они будут храниться бесплатно в течении 24 часов, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости.