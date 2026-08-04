В Уфу привезли оборудование для музейного хранилища

Оно предназначено для модернизации хранилищ трёх коллекций — «Фарфор. Стекло. Керамика», «Металл» и «Естественная история». Монтаж начнётся в ближайшие дни, сообщили в Нацмузее. Оборудование заказано и оплачено в рамках нацпроекта «Семья».