В Уфу привезли оборудование для музейного хранилища

Оно предназначено для модернизации хранилищ трёх коллекций — «Фарфор. Стекло. Керамика», «Металл» и «Естественная история». Монтаж начнётся в ближайшие дни, сообщили в Нацмузее. Оборудование заказано и оплачено в рамках нацпроекта «Семья».
«Использование современного специализированного оборудования позволит значительно улучшить условия сохранности музейных предметов, а также обеспечить более удобный доступ к ним для научного изучения и исследовательской работы», — прокомментировали в музее.
Специальные шкафы и стеллажи позволяют хранить предметы искусства и ценные экспонаты, защищая их от воздействия влаги, света, пыли, перепадов температур и механических повреждений.
Ранее сообщали о выставке, приуроченной к Году семьи.