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В Уфу привезли оборудование для музейного хранилища

Национальный музей Башкортостана получил из Санкт-Петербурга свой заказ — фондовое оборудование.

Источник: Башинформ

Оно предназначено для модернизации хранилищ трёх коллекций — «Фарфор. Стекло. Керамика», «Металл» и «Естественная история». Монтаж начнётся в ближайшие дни, сообщили в Нацмузее. Оборудование заказано и оплачено в рамках нацпроекта «Семья».

«Использование современного специализированного оборудования позволит значительно улучшить условия сохранности музейных предметов, а также обеспечить более удобный доступ к ним для научного изучения и исследовательской работы», — прокомментировали в музее.

Специальные шкафы и стеллажи позволяют хранить предметы искусства и ценные экспонаты, защищая их от воздействия влаги, света, пыли, перепадов температур и механических повреждений.

Ранее сообщали о выставке, приуроченной к Году семьи.