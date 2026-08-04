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В Красноярском крае на подготовку к зиме направили 10,6 миллиардов

Паспорт готовности должны получить более 14 тысяч многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае на подготовку к зиме направили 10,6 миллиардов. На эти средства отремонтируют жилье и коммунальную инфраструктуру. Паспорт готовности должны получить более 14 тысяч многоквартирных домов.

Как рассказал глава края в своих соцсетях, предстоит до начала отопительного сезона отремонтировать 178 котельных, 16 тысяч километров электросетей, 2 тысячи силовых трансформаторов, 320 километров тепловых и водопроводных сетей. Также нужно пополнить запасы топлива.

Закупленные 100 новых резервных источников электроснабжения передаются в муниципалитеты.

Кроме того, проводятся тренировки специалистов, как они должны действовать в случае нештатных ситуаций.