В Красноярском крае на подготовку к зиме направили 10,6 миллиардов

Как рассказал глава края в своих соцсетях, предстоит до начала отопительного сезона отремонтировать 178 котельных, 16 тысяч километров электросетей, 2 тысячи силовых трансформаторов, 320 километров тепловых и водопроводных сетей. Также нужно пополнить запасы топлива.