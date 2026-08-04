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Три способа. Эксперт Губаненко раскрыла, как спасти сгоревшую кашу

Как правильно избавиться от вкуса и запаха гари, а в каких случаях кашу категорически нельзя есть — ответ эксперта.

Подгоревшая каша — одно из самых частых кулинарных фиаско. Стоит буквально на минуту отвлечься от плиты, как кухню заполняет едкий запах гари, а завтрак кажется безнадежно испорченным. Однако не спешите сразу отправлять блюдо в мусорное ведро. В некоторых случаях крупу еще можно реанимировать.

Как правильно избавиться от вкуса и запаха гари, а в каких случаях кашу категорически нельзя есть, рассказала доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии продукции и организации общественного питания ИТиСУ СФУ Галина Губаненко.

Главное правило — не перемешивать.

Если вы почувствовали запах дыма, первая и самая частая ошибка — попытка перемешать пригоревшее блюдо. Делать этого нельзя.

«В процессе перемешивания со дна на поверхность поднимутся сгоревшие частицы крупы и едкий смог, что безнадежно испортит всю порцию каши», — предупреждает Галина Губаненко.

Вместо этого эксперт советует действовать предельно осторожно.

«Немедленно уберите посуду с плиты. Аккуратно переложите верхний слой каши, который избежал контакта с открытым огнем, в другую чистую кастрюлю. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы не задеть пригоревшие участки каши по краям и на дне посуды».

Хлебная «губка» и ледяная вода.

Переложив спасенную часть, попробуйте ее. Если легкий привкус дымка все же присутствует, на помощь придет обычный хлеб.

«Накройте поверхность переложенной каши одним-двумя ломтиками черного или белого хлеба. Плотно закройте крышку и оставьте кашу на 10−15 минут. Пористая структура хлеба сработает как губка и вытянет из сгоревших зерен каши значительную часть неприятного запаха», — советует профессор СФУ.

Отдельный лайфхак существует для каш, которые варятся на молоке (овсяная, рисовая, манная и другие). Здесь счет идет на секунды.

«Если она у вас только начала подгорать, быстро уберите кастрюлю с кашей с огня и поместите кастрюлю в таз с ледяной водой. Это позволит снизить температуру, мгновенно прервет термическую реакцию и не даст горечи распространиться дальше», — объясняет эксперт.

Вкусная маскировка.

Если после всех спасительных процедур в каше остался едва уловимый оттенок гари, его можно умело скрыть.

«Добавьте к каше ингредиенты на ваш вкус с выраженным вкусом и ароматом: сливочное масло, тертый сыр, зелень, обжаренный лук или грибы, специи. Для сладкой каши подойдут орехи, мед, корица, тертый шоколад или фрукты, — рекомендует Галина Губаненко. — Сильно выраженные новые ароматы успешно перебьют и замаскируют остаточный привкус гари».

Когда кашу лучше выбросить?

К сожалению, спасти блюдо удается не всегда. Эксперт выделяет три ситуации, когда кашу нужно без сожалений отправить в мусорное ведро:

Тотальное пригорание. Вся каша насквозь пропиталась стойким и резким вкусом гари, а крупа на дне полностью почернела и обуглилась.

Сгорело много молока. Специфический едкий привкус жженого белка глубоко впитался в структуру злаков, и полностью убрать его почти невозможно.

«В процессе пригорания молока и крупы образуются канцерогенные вещества, которые способствуют развитию раковых заболеваний, — подчеркивает доктор технических наук. — Поэтому употребление сильно сгоревшей каши несет прямую угрозу здоровью организма, и ее необходимо выбросить».

Рисковать своим самочувствием ради экономии крупы не стоит.

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