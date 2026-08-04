Бурбон без вакцины. Что известно о редком клещевом вирусе из США

Что произошло в США.
В Нью-Йорке госпитализировали пациента с тяжелыми симптомами заболевания, которое вызывает редкий вирус Бурбон, передаваемый через укус клеща. Об этом 1 августа сообщил телеканал Fox News со ссылкой на исследование медицинского центра Стоуни-Брук.
Вирус Бурбон известен в США. Случаи вызванного им заболевания ранее были выявлены на среднем западе, восточном побережье и юге страны, говорится на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Название вируса происходит от места его первичного обнаружения в 2014 году после изучения причин смерти пациента из округа Бурбон, штат Канзас.
«Вирус Бурбон, передаваемый через обыкновенного клеща-звездочку, может вскоре начать осложнять диагностику, если его распространение увеличится этим летом и в последующие годы», — предупредили в медицинском центре Стоуни-Брук.
Что известно о вирусе Бурбон.
Вирус Бурбон — редкая инфекция, которая передается через укусы клещей и против которой нет специального лечения или вакцины. Как следует из информации на сайте CDC, у пациентов с диагностированным заболеванием, вызванным вирусом Бурбон, наблюдались такие симптомы, как высокая температура, усталость, сыпь, головная боль, боли в теле, а также тошнота и рвота.
Единственным установленным переносчиком вируса на текущий момент считается клещ Amblyomma americanum (Lone Star tick, также известный как клещ-звездочка, или «одинокая звезда»). По данным CDC, эти «очень агрессивные клещи» широко распространены на северо-востоке, юге и среднем западе США. Насекомых можно определить по белому пятну в виде звездочки на спине самки.
Есть ли вирус Бурбон в России.
Подтвержденная информация о циркуляции вируса Бурбон на территории России к данному моменту отсутствует, заверили в Роспотребнадзоре. «Вид Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки», — сказано в сообщении ведомства.
Доказательств циркуляции вируса Бурбон в России на сегодняшний день нет, а клещи вида Amblyomma americanum в России не встречаются, находясь преимущественно в США и частично в Мексике, соглашается доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в области контроля и профилактики распространения вирусных инфекций, президент DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов. Однако, по его словам, неимение зарегистрированных случаев само по себе не гарантирует отсутствие вируса. «Полностью исключать наличие вируса в России следует с осторожностью. В США, где вирус был впервые выявлен и где проводится специализированный эпидемиологический надзор, в последние годы появились сообщения об обнаружении инфекции за пределами первоначально известного ареала», — отметил эксперт в беседе с РБК.
Фаворов порекомендовал соблюдать основные меры профилактики для предупреждения укусов клещей — использовать репелленты и защитную одежду, а также по возможности избегать мест массового обитания этих насекомых. Подобные шаги в том числе снижают риск заражения и другими клещевыми инфекциями, добавил он.
«Нынешний интерес к вирусу Бурбон связан прежде всего с его научной новизной и расширением известных границ его выявления, а не с появлением массовой инфекции. Сегодня вирус Бурбон представляет скорее научный интерес, чем существенную проблему общественного здравоохранения. Это заболевание требует внимания специалистов, но не является поводом для паники среди населения», — заключил Фаворов.