Бурбон без вакцины. Что известно о редком клещевом вирусе из США

Доказательств циркуляции вируса Бурбон в России на сегодняшний день нет, а клещи вида Amblyomma americanum в России не встречаются, находясь преимущественно в США и частично в Мексике, соглашается доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в области контроля и профилактики распространения вирусных инфекций, президент DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов. Однако, по его словам, неимение зарегистрированных случаев само по себе не гарантирует отсутствие вируса. «Полностью исключать наличие вируса в России следует с осторожностью. В США, где вирус был впервые выявлен и где проводится специализированный эпидемиологический надзор, в последние годы появились сообщения об обнаружении инфекции за пределами первоначально известного ареала», — отметил эксперт в беседе с РБК.