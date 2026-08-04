Самым обеспеченным кандидатом в Госдуму от Ростовской области стал Виктор Халын

Среди кандидатов, выдвинутых от Ростовской области, самый высокий доход задекларировал депутат законодательного собрания региона и руководитель Северо-Кавказского логистического предприятия Виктор Халын. За 2025 год он указал 199,2 млн руб., в том числе доходы от предпринимательской деятельности, продажи имущества, дивидендов, банковских вкладов и заработной платы. В собственности кандидата находятся 16 земельных участков, жилой дом площадью 473,2 кв. м в Ростовской области, квартира площадью 96,4 кв. м в Москве, а также автомобиль Lexus RX 350 2015 года выпуска. Кроме того, декларация содержит сведения еще о двух десятках зданий и помещений, часть из которых находится в долевой собственности.