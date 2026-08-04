Большинство омичей требует жильё со спортивной инфраструктурой

Большинство жителей Омска считают наличие спортивной инфраструктуры важным фактором при выборе жилья. Об этом порталу Om1 Омск сообщили специалисты Авито Недвижимости и Авито Товаров по итогам проведённого опроса.
Согласно исследованию, спортивная инфраструктура рядом с домом важна для 59% омичей. При этом для 22% респондентов она является одним из ключевых критериев при выборе района и жилого комплекса.
Опрос также показал, что жители ЖК, построенных за последние пять лет, занимаются спортом значительно чаще. Регулярно тренируются 26% таких респондентов, тогда как среди жителей домов старой застройки этот показатель составляет 13%.
В целом спортом занимаются шесть из десяти жителей Омска. Не менее трёх раз в неделю тренируются 15% опрошенных, ещё 18% уделяют занятиям один-два дня в неделю, а 14% занимаются несколько раз в месяц. Сезонные тренировки предпочитают 13% участников исследования.
По данным опроса, у 51% респондентов рядом с домом есть парк или набережная, у половины — открытые спортивные площадки или воркаут-зоны, а у 16% — спортивные поля для игровых видов спорта.
Большинство жителей города — 67% — в целом удовлетворены возможностями для занятий спортом рядом с домом. Однако каждый пятый опрошенный отметил, что в его районе не хватает необходимой спортивной инфраструктуры.
«Результаты опроса подтверждают, что спортивная инфраструктура уже стала важной частью требований к новым проектам. Для 36% жителей новостроек её наличие — один из ключевых критериев при выборе дома, тогда как среди жителей классического жилого фонда так считают только 13%, то есть почти втрое меньше. Эти цифры показывают, что продуманная спортивная инфраструктура, заложенная на этапе проектирования жилого комплекса, напрямую влияет и на выбор объекта, и на удовлетворённость жильцов после переезда», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.