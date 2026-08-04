Большинство омичей требует жильё со спортивной инфраструктурой

«Результаты опроса подтверждают, что спортивная инфраструктура уже стала важной частью требований к новым проектам. Для 36% жителей новостроек её наличие — один из ключевых критериев при выборе дома, тогда как среди жителей классического жилого фонда так считают только 13%, то есть почти втрое меньше. Эти цифры показывают, что продуманная спортивная инфраструктура, заложенная на этапе проектирования жилого комплекса, напрямую влияет и на выбор объекта, и на удовлетворённость жильцов после переезда», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.