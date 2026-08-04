Концерт «Хиты современности» состоится 8 августа в рамках Expo Music Fest

Концерт под названием «Хиты современности» подарит гостям встречу с популярными казахстанскими исполнителями, чьи песни сегодня звучат на крупнейших музыкальных площадках страны и находят отклик у самой разной аудитории.
На сцену выйдут Айым Имаш, Марал Ками и Aslanbi. Артисты представят зрителям яркую программу, наполненную современными хитами и живой энергетикой.
Кульминацией вечера станут выступления Еркеша Хасена и Dosekesh — артистов, чье творчество пользуется большой популярностью и собирает тысячи поклонников по всей стране.
Expo Music Fest продолжает радовать жителей и гостей столицы бесплатными концертами под открытым небом. Каждую субботу на территории делового комплекса EXPO проходят музыкальные вечера с участием известных казахстанских исполнителей, объединяя любителей музыки и создавая атмосферу настоящего летнего праздника.
Дата: 8 августа.
Время: 19:30.
Место проведения: летняя сцена EXPO, г. Астана.
Вход свободный.
Подробная и актуальная информация о событиях делового комплекса EXPO публикуется на официальном сайте и аккаунтах национальной компании «QazExpoCongress».