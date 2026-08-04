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Концерт «Хиты современности» состоится 8 августа в рамках Expo Music Fest

8 августа на летней сцене EXPO состоится очередной вечер в рамках сезона летних концертов Expo Music Fest. Начало мероприятия в 19:30 ч.

Источник: Zakon.kz

Концерт под названием «Хиты современности» подарит гостям встречу с популярными казахстанскими исполнителями, чьи песни сегодня звучат на крупнейших музыкальных площадках страны и находят отклик у самой разной аудитории.

На сцену выйдут Айым Имаш, Марал Ками и Aslanbi. Артисты представят зрителям яркую программу, наполненную современными хитами и живой энергетикой.

Кульминацией вечера станут выступления Еркеша Хасена и Dosekesh — артистов, чье творчество пользуется большой популярностью и собирает тысячи поклонников по всей стране.

Expo Music Fest продолжает радовать жителей и гостей столицы бесплатными концертами под открытым небом. Каждую субботу на территории делового комплекса EXPO проходят музыкальные вечера с участием известных казахстанских исполнителей, объединяя любителей музыки и создавая атмосферу настоящего летнего праздника.

Дата: 8 августа.

Время: 19:30.

Место проведения: летняя сцена EXPO, г. Астана.

Вход свободный.

Подробная и актуальная информация о событиях делового комплекса EXPO публикуется на официальном сайте и аккаунтах национальной компании «QazExpoCongress».