Хабаровчанку осудили за хищение 8,5 млн рублей у умершего сожителя

Жительницу Хабаровска признали виновной в краже денег с банковских счетов умершего сожителя. Женщина получила пять лет лишения свободы условно за хищение более 8,5 млн рублей.
Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО и прокуратуре Хабаровского края, преступление произошло в январе 2023 года. После смерти мужчины его сожительница узнала о наличии денег на банковских счетах и в течение нескольких дней распоряжалась ими по своему усмотрению.
Всего наследникам погибшего был причинён ущерб на сумму более 8,5 млн рублей.
Женщина вину в совершении преступления не признала. Однако суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Центральный районный суд Хабаровска назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района Хабаровска. Расследованием дела занимался следственный отдел по Центральному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Приговор пока не вступил в законную силу.