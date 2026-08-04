Хабаровчанку осудили за хищение 8,5 млн рублей у умершего сожителя

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО и прокуратуре Хабаровского края, преступление произошло в январе 2023 года. После смерти мужчины его сожительница узнала о наличии денег на банковских счетах и в течение нескольких дней распоряжалась ими по своему усмотрению.