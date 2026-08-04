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Хабаровчанку осудили за хищение 8,5 млн рублей у умершего сожителя

Женщина воспользовалась доступом к банковским счетам после его смерти.

Жительницу Хабаровска признали виновной в краже денег с банковских счетов умершего сожителя. Женщина получила пять лет лишения свободы условно за хищение более 8,5 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО и прокуратуре Хабаровского края, преступление произошло в январе 2023 года. После смерти мужчины его сожительница узнала о наличии денег на банковских счетах и в течение нескольких дней распоряжалась ими по своему усмотрению.

Всего наследникам погибшего был причинён ущерб на сумму более 8,5 млн рублей.

Женщина вину в совершении преступления не признала. Однако суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Центральный районный суд Хабаровска назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района Хабаровска. Расследованием дела занимался следственный отдел по Центральному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приговор пока не вступил в законную силу.