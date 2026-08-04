После вмешательства Генпрокуратуры в Челябинске отремонтировали крышу дома, поврежденную ураганом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, речь идет о многоквартирном доме по улице Пионерская (поселок Сосновка). В конце мая 2026 года в результате ураганного ветра в доме была нарушена кровля (сорван рубероид на площади 98 квадратных метров), что привело к подтоплению жилых помещений.
Было возбуждено уголовное дело, а директору управляющей компании внесено представление, после которого начался ремонт.
«За допущенные нарушения прав граждан виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении обслуживающей жилфонд организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилья)», — сообщили в Генпрокуратуре России.