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После вмешательства Генпрокуратуры в Челябинске отремонтировали крышу дома, поврежденную ураганом

В частности, на крыше жилого дома восстановлены цементная стяжка и устройство отливов, уложено два слоя кровельного покрытия на площади 100 квадратных метров.

Источник: dostup1.ru

После вмешательства Генпрокуратуры в Челябинске отремонтировали крышу дома, поврежденную ураганом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, речь идет о многоквартирном доме по улице Пионерская (поселок Сосновка). В конце мая 2026 года в результате ураганного ветра в доме была нарушена кровля (сорван рубероид на площади 98 квадратных метров), что привело к подтоплению жилых помещений.

Было возбуждено уголовное дело, а директору управляющей компании внесено представление, после которого начался ремонт.

«За допущенные нарушения прав граждан виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении обслуживающей жилфонд организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилья)», — сообщили в Генпрокуратуре России.