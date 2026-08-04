После вмешательства Генпрокуратуры в Челябинске отремонтировали крышу дома, поврежденную ураганом

Напомним, речь идет о многоквартирном доме по улице Пионерская (поселок Сосновка). В конце мая 2026 года в результате ураганного ветра в доме была нарушена кровля (сорван рубероид на площади 98 квадратных метров), что привело к подтоплению жилых помещений.