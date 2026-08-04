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Режим беспилотной опасности объявили в Нижегородской области 4 августа

В МЧС просят граждан соблюдать спокойствие.

Источник: Живем в Нижнем

В ночь на 4 августа в Нижегородской области объявили беспилотную опасность. Граждан просят соблюдать спокойствие.

Режим опасности БПЛА начал действовать в регионе около половины второго ночи. Информацию об этом представители МЧС опубликовали в «Максе».

Предупреждения о беспилотной опасности разослали нижегородцам и в СМС. Аналогичные сообщения абонентам региона приходили и днем ранее.

Напомним, 3 августа в Нижнем Новгороде наблюдались задержки авиарейсов. С опозданием из аэропорта имени Чкалова вылетели самолеты до Сочи, Калининграда, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

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