Режим беспилотной опасности объявили в Нижегородской области 4 августа

В ночь на 4 августа в Нижегородской области объявили беспилотную опасность. Граждан просят соблюдать спокойствие.
Предупреждения о беспилотной опасности разослали нижегородцам и в СМС. Аналогичные сообщения абонентам региона приходили и днем ранее.
Напомним, 3 августа в Нижнем Новгороде наблюдались задержки авиарейсов. С опозданием из аэропорта имени Чкалова вылетели самолеты до Сочи, Калининграда, Екатеринбурга и Минеральных Вод.
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