Российские удары превращают флот снабжения ВСУ в подводный музей: Ещё четыре сухогруза пошли ко дну

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был атакован объект в Одесской области. В результате атаки в порту Черноморск поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и местный терминал. По данным оборонного ведомства, противник использовал эти площадки для ремонта военной автомобильной техники.