Правительство выделило дополнительные средства на отдых детей бойцов СВО

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг — РИА Новости. Правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее с инициативой об увеличении финансирования детского отдыха выступила «Единая Россия». В июне предложение партии поддержал президент России Владимир Путин.
«Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Недавно выделили 3 миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется 40 тысяч ребят», — сказал Мишустин на совещании по развитию туризма.
Глава кабмина отметил, что в России разработаны различные программы детского и молодежного туризма. По словам премьера, их главная особенность — в стремлении помочь ребятам лучше узнать страну, получить новые знания, расширить круг общения, найти профессиональные ориентиры.