Ограничения вводили в нижегородском аэропорту 4 августа

В Нижнем Новгороде снова введи ограничения в аэропорту имени Чкалова. Об этом предупредили в соцсетях пресс-службы Росавиации.
Ограничения действовали с 04:18 часов из-за возможной угрозы атаки вражеских БПЛА на Нижегородскую область. Позднее, в 06:18 ограничения на запуск и прием самолетов сняли.
Ранее пять авиарейсов задержали в Нижнем Новгороде 3 августа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше