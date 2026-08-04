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Ограничения вводили в нижегородском аэропорту 4 августа

Меры были приняты из-за возможной угрозы атаки БПЛА на регион.

В Нижнем Новгороде снова введи ограничения в аэропорту имени Чкалова. Об этом предупредили в соцсетях пресс-службы Росавиации.

Ограничения действовали с 04:18 часов из-за возможной угрозы атаки вражеских БПЛА на Нижегородскую область. Позднее, в 06:18 ограничения на запуск и прием самолетов сняли.

Ранее пять авиарейсов задержали в Нижнем Новгороде 3 августа.

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