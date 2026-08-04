Пять человек погибли в результате атаки дронов на Подмосковье

18 июля беспилотники атаковали складской комплекс в Электростали. В результате атаки 37 человек получили травмы, один из них позднее умер в больнице. Фрагменты перехваченного дрона также упали на здание детского сада на улице Западной и вызвали пожар площадью около 100 кв. м. Детей и сотрудников в здании не было. В ту же ночь обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Ногинске, где начался пожар. Два человека пострадали, расположенный поблизости роддом эвакуировали.