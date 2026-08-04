Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский врач-анестезиолог помогал раненым на пляже в Архипо-Осиповке

Врач из Ростова оказал помощь раненым на пляже Архипо-Осиповки в первые минуты после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Во время атаки БПЛА на пляже в Архипо-Осиповке оказался врач-анестезиолог из Ростова-на-Дону. Он был одним из отдыхающих. Доктор не остался в стороне и в первые минуты после случившегося сразу начал оказывать помощь пострадавшим на месте. А затем направился в местную больницу, чтобы помочь коллегам. Об этом в своих соцсетях сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.

По ее словам, многие отдыхающие получили травмы от разлетевшейся гальки. Людей прямо с пляжных лежаков грузили в кареты скорой помощи.

Также ранее стало известно о двух погибших детях из Шахт. Они тоже в момент воздушной атаки были на пляже в Архипо-Осиповке.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше