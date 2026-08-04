Ростовский врач-анестезиолог помогал раненым на пляже в Архипо-Осиповке

Во время атаки БПЛА на пляже в Архипо-Осиповке оказался врач-анестезиолог из Ростова-на-Дону. Он был одним из отдыхающих. Доктор не остался в стороне и в первые минуты после случившегося сразу начал оказывать помощь пострадавшим на месте. А затем направился в местную больницу, чтобы помочь коллегам. Об этом в своих соцсетях сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.