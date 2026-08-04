Доля критического импорта снизилась в Казахстане

Он сообщил, что по итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 трлн тенге.
«Рост составил 15,3%. Основной вклад обеспечен продовольственным сегментом. Его рост составил почти 30%. Укрепляются позиции наших АПК-производителей и на внешних рынках», — сказал Шаккалиев.
По его словам, за январь — май экспорт продовольствия вырос на 34,4% и достиг 1,6 млрд долларов.
«Одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта. Его доля сократилась до 14,7%, что свидетельствует о расширении внутреннего спроса на отечественную продукцию», — добавил министр.