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Доля критического импорта снизилась в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о внутреннем товарообороте в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он сообщил, что по итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 трлн тенге.

«Рост составил 15,3%. Основной вклад обеспечен продовольственным сегментом. Его рост составил почти 30%. Укрепляются позиции наших АПК-производителей и на внешних рынках», — сказал Шаккалиев.

По его словам, за январь — май экспорт продовольствия вырос на 34,4% и достиг 1,6 млрд долларов.

«Одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта. Его доля сократилась до 14,7%, что свидетельствует о расширении внутреннего спроса на отечественную продукцию», — добавил министр.