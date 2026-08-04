Задержаны 114 граждан РК и 7 иностранцев: КНБ раскрыл масштаб борьбы с наркобизнесом

27 июля 2026 года стало известно, что в Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков и легализации преступных доходов. По данным Генпрокуратуры, мужчина, являясь участником ОПГ, организовал наркопроизводство в особо крупных размерах на территории Алматинской области. В последующем изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись в виде закладок на территории региона.