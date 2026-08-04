Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе

Здесь «Комсомолка» писала, что произошло 1 августа во время непогоды в Гродно, где во время грозы вышла из строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ». А менее чем за неделю до этого во время непогоды в Вороновском районе ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья, а град уничтожал посевы на корню: «За 73 года такого не видела».