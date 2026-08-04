Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе, сообщила пресс-служба президента.
Об этом говорилось 3 августа во время доклада министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского белорусскому лидеру.
Здесь «Комсомолка» писала, что произошло 1 августа во время непогоды в Гродно, где во время грозы вышла из строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ». А менее чем за неделю до этого во время непогоды в Вороновском районе ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья, а град уничтожал посевы на корню: «За 73 года такого не видела».
Во время доклада главы МЧС говорилось об организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области. Акцент сделан был на Гродно, который столкнулся с наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта. Отмечалось, что в областном центре 1 августа за три часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, это вызвало подтопления улиц, зданий и сооружений.
Синявский рассказал, какие оперативные мероприятия уже проведены, сообщил об откачке воды и эвакуации транспорта из мест подтопления, о распиле деревьев и очистке улиц. Добавил, что на 3 августа работа еще продолжалась.
При этом Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость оказания первоочередной помощи людям. И так же глава государства отреагировал на ситуацию в Вороновском районе, где во время грозы было повреждено множество жилых домов и хозпостроек, посевы зерновых.
— После оценки ущерба помощь будет оказана в установленном порядке, — сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко отдельно поинтересовался как в целом сработала система по предупреждению и ликвидации ЧС, и насколько слаженными и оперативными были действия органов власти во время устранения последствий непогоды.
Синявский заметил, что есть сложности с точностью прогнозирования стихийных природных явлений. Сообщается, что МЧС, Белгидромет и НАН в этом плане намерены провести серьезную работу. Кроме того, Лукашенко сказали о дополнительных мерах для совершенствования системы оповещения населения Беларуси.
Также мы писали, что глава МЧС раскрыл подробности ликвидации непогоды в Гродно, где откачивают воду с подтопленных улиц и зданий: «За три часа выпала половина среднемесячной нормы осадков».
Кстати, ранее Александр Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.