Певица Линочка Ли возмутилась выступлением Вани Дмитриенко (видео)

Певица Линочка Ли возмутилась выступлением Вани Дмитриенко с сестрой Лерой на концерте в Лужниках. Свою позицию она изложила в своих социальных сетях.
По словам исполнительницы, во время номера, который певец исполнял со своей сестрой, звучала её вокальная партия.
«Я бы хотела сказать огромное спасибо этому мужчине, который похвалил голос сестры Вани, Леры, потому что на этом видео мой голос», — рассказала певица Линочка Ли.
Она подчеркнула, что не выступает против исполнения композиции «Ты со мной» без ее участия.
«Если вы хотите исполнить композицию “Ты со мной”, наш дуэт без меня, пожалуйста, пускай песня живет. Но вам не кажется правильным в таком случае убрать основную дорожку моего вокала?» — сказала певица.
Также Линочка Ли предположила, что такая ситуация может поставить Леру Дмитриенко в неловкое положение.
«Я считаю, что этим поступком вы дискредитируете Леру Дмитриенко. Посмотрите на комментарии под вашим совместным выступлением. Везде пишут, что это мой голос. Давайте, пожалуйста, уважать друг друга и быть профессионалами», — добавила исполнительница.
Сам Ваня Дмитриенко публичных комментариев не давал. Ранее Newslab сообщал, что уроженец Красноярска собрал «Лужники» и попал в Книгу рекордов.