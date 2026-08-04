Мишустин поблагодарил жителей Крыма за помощь туристам

«Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, приехавших в отпуск на крымское побережье. А оказывали им посильную помощь», — сказал он.