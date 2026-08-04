Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поблагодарил жителей Крыма за помощь туристам

Мишустин поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам.

Источник: © РИА Новости

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам.

Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России. Премьер констатировал, что в Крыму и Севастополе отрасли пришлось непросто, а также заявил, что власти продолжат поддержку туризма на полуострове.

«Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, приехавших в отпуск на крымское побережье. А оказывали им посильную помощь», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергетическому сектору, связаны с попытками противника, в том числе, сорвать курортный сезон на юге страны, в том числе в Крыму.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше