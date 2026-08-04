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В Прикамье прокуратура помогла учительнице добиться досрочной пенсии

Женщина отработала необходимые 25 лет в сфере образования.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Суксунского района рассмотрела обращение местной жительницы, которая пожаловалась на нарушение своих социальных прав.

Во время проверки выяснилось, что женщина отработала необходимые 25 лет в сфере образования, однако ей отказали в назначении досрочной пенсии. Причиной стало то, что, по мнению уполномоченных органов, она не достигла требуемого возраста.

После вмешательства прокуратуры право педагога на льготное пенсионное обеспечение было восстановлено. Сейчас женщина получает все положенные ей пенсионные выплаты.