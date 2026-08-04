Леус рассказал о погоде в Москве 4 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что днем в Москве ожидается потепление. Воздух прогреется до 25−27 выше нуля.
Дождей, по словам метеоролога, в Москве предположительно не будет.
Атмосферное давление чуть снизится, но останется выше нормы, составив 750 мм рт. ст., сказал Леус в мессенджере. Скорость ветра будет низкой.
В среду ожидается 27−29 тепла.
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