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Леус рассказал о погоде в Москве 4 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что днем в Москве ожидается потепление.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что днем в Москве ожидается потепление. Воздух прогреется до 25−27 выше нуля.

Дождей, по словам метеоролога, в Москве предположительно не будет.

Атмосферное давление чуть снизится, но останется выше нормы, составив 750 мм рт. ст., сказал Леус в мессенджере. Скорость ветра будет низкой.

В среду ожидается 27−29 тепла.

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