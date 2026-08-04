Задолженность стройкомпаний перед работниками выросла вдвое

Просроченная задолженность по зарплате компаний в сфере строительства (за исключением малых предприятий) по всей России на 30 июня 2026 года выросла в 2,13 раза (до 1,46 млрд руб.) по сравнению с данными на аналогичную дату 2025 года, подсчитал «Ъ» на основе данных Росстата. Рост задолженности по заработной плате в первую очередь связан с высоким уровнем дебиторской задолженности, в целом по отрасли этот показатель к середине 2026 года значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2025 года, считает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.