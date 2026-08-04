В ГД предложили выдавать стартовый набор для забирающих животных из приютов

По его словам, в такой набор предлагается включить все самое необходимое для нового члена семьи: лежанку, миски, запас корма на первый месяц и игрушки. Депутат назвал это небольшим, но значимым жестом, который скажет человеку: ты все делаешь правильно, и государство тебя в этом поддерживает.