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В ГД предложили выдавать стартовый набор для забирающих животных из приютов

В Госдуме предложили выдавать стартовый набор для забирающих животных из приютов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто забирает животное из государственного приюта.

«Человек, который решился взять питомца из приюта, совершает добрый и ответственный поступок. Государство должно поддержать его в первые, самые важные дни. Предлагаю выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто совершил такое доброе дело», — сказал Гусев РИА Новости.

По его словам, в такой набор предлагается включить все самое необходимое для нового члена семьи: лежанку, миски, запас корма на первый месяц и игрушки. Депутат назвал это небольшим, но значимым жестом, который скажет человеку: ты все делаешь правильно, и государство тебя в этом поддерживает.

«Эта мера не только поможет новым хозяевам в первые дни после того, как они взяли животное домой, но и станет дополнительным стимулом для тех, кто пока сомневается, стоит ли заводить питомца из приюта», — добавил Гусев.

Он считает, что с помощью таких мер животные будут быстрее обретать дом, а граждане получат понятную и ощутимую поддержку от государства. По мнению политика, гуманное отношение к животным — это показатель зрелости общества.

«Животные должны быстрее обретать дом и любящую семью. Если государство подставит плечо тем, кто готов взять питомца из приюта, желающих станет в разы больше. Это простая, но очень человечная мера», — подытожил Гусев.

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