В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

«В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности», — рассказали в компании.
На 4 августа в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам следует исключить выход в горно-лесную местность. Водителям важно не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.