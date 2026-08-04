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В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в «Крымэнерго».

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Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

«В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности», — рассказали в компании.

На 4 августа в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам следует исключить выход в горно-лесную местность. Водителям важно не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

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