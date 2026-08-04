Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина показала фото с отдыха в купальнике

Актриса Юлия Ташкина, известная по роли секретарши Виктории в сериале «Не родись красивой», поделилась фотографиями с отдыха в личном блоге.
Артистка снялась в ярком купальнике с растительным рисунком.
— Август, как ты прекрасен! Только помедленнее, ладно?! Невероятный сарафан и купальник, — подписала Ташкина публикацию.
Недавно актер Максим Матвеев поделился с поклонниками новыми семейными кадрами. Актер показал, как провел время с сыновьями от артистки Елизаветы Боярской на природе.
Также актриса Софья Синицына опубликовала на своей странице в соцсети фото с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах. Она подобрала для себя и пятилетней Мии похожие купальники. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.
Певица Кристина Орбакайте опубликовала кадры из семейного путешествия по Португалии. Вместе с мужем и дочерью она отправилась в Лиссабон.
Ранее певица Валерия поделилась фотографиями из отпуска, который проводит со своими близкими в Дубае. 58-летняя артистка поразила поклонников стройной фигурой, опубликовав кадры в бикини.