Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 4 августа

На территории Нижегородской области отменен режим беспилотной опасности. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что об угрозе атаки украинских БПЛА сообщили в 01:29 часов 4 августа. В 08:14 режим был отменен.
Жителей региона просят не прикасаться к беспилотникам и их обломкам при обнаружении.
Ранее ограничения вводили в нижегородском аэропорту 4 августа.
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