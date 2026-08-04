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Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 4 августа

Жителей региона просят не прикасаться к беспилотникам и их обломкам при обнаружении.

На территории Нижегородской области отменен режим беспилотной опасности. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, что об угрозе атаки украинских БПЛА сообщили в 01:29 часов 4 августа. В 08:14 режим был отменен.

Жителей региона просят не прикасаться к беспилотникам и их обломкам при обнаружении.

Ранее ограничения вводили в нижегородском аэропорту 4 августа.

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