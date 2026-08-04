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Число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров снизилось на 58%

Володин заявил о 19 законах, направленных против киберпреступников.

Источник: Комсомольская правда

В первом полугодии 2026 года в России зафиксировано значительное снижение числа киберпреступлений. Согласно данным МВД, количество противоправных деяний с использованием социальных сетей и мессенджеров сократилось на 58%. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Как отметил парламентарий, положительная динамика связана с эффективной реализацией законодательных инициатив. За последние годы парламент принял 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Важную роль в защите граждан сыграло внедрение современных защитных комплексов, таких как системы «Антифрод 1.0» и «Антифрод 2.0».

Помимо технологических решений, сокращению преступности способствовал рост цифровой грамотности населения. Володин также призвал граждан сохранять бдительность: не передавать посторонним личные пароли, игнорировать подозрительные ссылки, не переводить деньги по сомнительным просьбам и всегда перепроверять поступающую информацию.

Ранее Володин рассказал о новом законе против киберугроз. Закон направлен на борьбу с мошенничеством в интернете и по телефону. Создана правовая база для профилактики таких преступлений. Он также сообщил, что с 2025 года принято 13 законов в этой области. За год киберпреступность снизилась на 31,2%.

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