Число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров снизилось на 58%

В первом полугодии 2026 года в России зафиксировано значительное снижение числа киберпреступлений. Согласно данным МВД, количество противоправных деяний с использованием социальных сетей и мессенджеров сократилось на 58%. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Как отметил парламентарий, положительная динамика связана с эффективной реализацией законодательных инициатив. За последние годы парламент принял 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Важную роль в защите граждан сыграло внедрение современных защитных комплексов, таких как системы «Антифрод 1.0» и «Антифрод 2.0».
Помимо технологических решений, сокращению преступности способствовал рост цифровой грамотности населения. Володин также призвал граждан сохранять бдительность: не передавать посторонним личные пароли, игнорировать подозрительные ссылки, не переводить деньги по сомнительным просьбам и всегда перепроверять поступающую информацию.
Ранее Володин рассказал о новом законе против киберугроз. Закон направлен на борьбу с мошенничеством в интернете и по телефону. Создана правовая база для профилактики таких преступлений. Он также сообщил, что с 2025 года принято 13 законов в этой области. За год киберпреступность снизилась на 31,2%.