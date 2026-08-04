Число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров снизилось на 58%

Ранее Володин рассказал о новом законе против киберугроз. Закон направлен на борьбу с мошенничеством в интернете и по телефону. Создана правовая база для профилактики таких преступлений. Он также сообщил, что с 2025 года принято 13 законов в этой области. За год киберпреступность снизилась на 31,2%.