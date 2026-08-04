Екатеринбуржец завел знакомство с приставом, и его обязали выплатить алименты

Пристав в ходе розыска связалась с должником по телефону, однако тот решил, что ему звонит женщина по имени Марина. «Обрадовавшись неожиданному знакомству, он охотно поддержал разговор, пригласил “Марину” в гости, подробно объяснил, где находится, как к нему лучше добраться, и даже попросил не краситься, отметив, что естественная красота ему нравится больше», — говорится в сообщении. В назначенное время сотрудники службы прибыли к дому должника, составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Суд арестовал его на 10 суток.