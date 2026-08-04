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У хабаровчанина забрали машину за повторное нетрезвое вождение

50-летний мужчина, уже имея административное наказание за пьяное вождение, в марте 2024 года снова сел за руль нетрезвым. Во время неправомерной поездки его задержали сотрудники ГАИ. Водитель полностью признал вину. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года 6 месяцев. Автомобиль виновного конфисковали в.

50-летний мужчина, уже имея административное наказание за пьяное вождение, в марте 2024 года снова сел за руль нетрезвым. Во время неправомерной поездки его задержали сотрудники ГАИ. Водитель полностью признал вину. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года 6 месяцев. Автомобиль виновного конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.