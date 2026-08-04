Команды из Хабаровского края вступили в борьбу на всероссийской «Школе безопасности» в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске стартовали Всероссийские соревнования «Школа безопасности». Хабаровский край представляют две команды: в старшей возрастной группе — «90 калибр» из школы поселка Октябрьский, в младшей — «Вымпел» Дворца творчества «Северное сияние» из Хабаровска. Участники из 89 регионов страны соревнуются в прохождении полосы препятствий, пожарной и кросс-эстафетах, поисково-спасательных работах, оказании первой помощи и плавании. «Такие соревнования — это не просто проверка физической подготовки, это воспитание командного духа и готовности прийти на помощь. “Школа безопасности” объединяет лучших юных спасателей со всей страны и дает им бесценный опыт, который пригодится в жизни», — отметили в оргкомитете соревнований. Помимо спортивной программы, школьников ждут конкурсы «Визитная карточка» и «Стенгазета», а также знакомство с Югрой. Они посетят Национальный центр «Россия», Музей геологии, нефти и газа и отправятся на обзорную экскурсию по Ханты-Мансийску. Команды из Хабаровского края — среди главных претендентов на победу по итогам предыдущих этапов соревнований. Финал «Школы безопасности» продлится до 10 августа.